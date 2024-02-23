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لبنان

هل تمّ إرجاء جلسة مجلس الوزراء اليوم؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
23-02-2024 | 06:23
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تحدثّت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، عن أجواء تشير إلى أنه سيتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم.
مصادر حكومية نفت لـ"لبنان24" الأنباء المُتداولة، مؤكدة أنّ الجلسة قائمة في موعدها ولم يجرِ إرجاؤها بعكس ما قيل، وستُعقد عند الساعة الـ3.30 بعد ظهر اليوم في السرايا.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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