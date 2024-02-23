هل تمّ إرجاء جلسة مجلس الوزراء اليوم؟

تحدثّت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، عن أجواء تشير إلى أنه سيتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم.

مصادر حكومية نفت لـ"لبنان24" الأنباء المُتداولة، مؤكدة أنّ الجلسة قائمة في موعدها ولم يجرِ إرجاؤها بعكس ما قيل، وستُعقد عند الساعة الـ3.30 بعد ظهر اليوم في السرايا.