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لبنان

وزير إسرائيليّ يكشف عن خطوة سريعة قامت بها إيران تجاه "الحزب".. ماذا أرسلت له؟

Lebanon 24
23-02-2024 | 06:28
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قال يسرائيل كاتس، وزير خارجية إسرائيل، إن "إيران سرعت وتيرة إرسال أسلحة لحزب الله عبر سوريا". 

وفي رسالة لمجلس الأمن، أكد كاتس أن "شحنات الأسلحة الإيرانية لحزب الله شملت مكونات أنظمة دفاع جوي ومسيّرات".
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