هذا ما حصل مع نتنياهو قرب لبنان.. حادثة "غير عادية"

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وقالت صحيفة "هآرتس" إن الواقعة حدثت في وحدة جبال الألب التابعة للجيش الإسرائيلي، فوق جبل الشيخ.ولفتت الصحيفة إلى أنّ "تعليمات صدرت لأعضاء الوحدة بالتحضير لزيارة نتنياهو قبل عدة ساعات من وصوله، لكن الكثير منهم طلب عدم المشاركة في الاجتماع معه".وأوضحت الصحيفة أنه "في النهاية قرر قائد الوحدة أن يجتمع فريقان مع رئيس الوزراء".ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء بيانا حول زيارة نتنياهو للقاعدة، مع صور له وهو يلتقي جنود الوحدة شمال إسرائيل.و"جبال الألب" اسم يطلق على وحدة احتياط خاصة تعمل تحت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، ومهمتها القتال وقت تساقط الثلوج في منطقة الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان وسوريا.