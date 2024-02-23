Advertisement

لبنان

هذا ما حصل مع نتنياهو قرب لبنان.. حادثة "غير عادية"

Lebanon 24
23-02-2024 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1167571-638442927393228815.jpg
Doc-P-1167571-638442927393228815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفض جنود احتياط يخدمون في الجيش الإسرائيلي، الخميس، الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي زار قاعدتهم شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن الواقعة حدثت في وحدة جبال الألب التابعة للجيش الإسرائيلي، فوق جبل الشيخ.
Advertisement

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "تعليمات صدرت لأعضاء الوحدة بالتحضير لزيارة نتنياهو قبل عدة ساعات من وصوله، لكن الكثير منهم طلب عدم المشاركة في الاجتماع معه".

وأوضحت الصحيفة أنه "في النهاية قرر قائد الوحدة أن يجتمع فريقان مع رئيس الوزراء".

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء بيانا حول زيارة نتنياهو للقاعدة، مع صور له وهو يلتقي جنود الوحدة شمال إسرائيل.

و"جبال الألب" اسم يطلق على وحدة احتياط خاصة تعمل تحت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، ومهمتها القتال وقت تساقط الثلوج في منطقة الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان وسوريا.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2024-02-23
12:00 | 2024-02-23
11:48 | 2024-02-23
11:38 | 2024-02-23
11:01 | 2024-02-23
10:43 | 2024-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24