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لبنان

خبر ينتشر... ما حقيقة حصوله في لبنان؟

Lebanon 24
23-02-2024 | 07:06
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يتمّ التداول بخبر، عن مهاجمة ضبع أحد الأطفال، في منطقة وادي خالد، وقيامه بنهش جسد الصغير.
 
 
وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الحادثة لم تحصل في لبنان، بل في خارجه، وقبل نحو أسبوع.
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وادي خالد

ضيع

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