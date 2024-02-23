خبر ينتشر... ما حقيقة حصوله في لبنان؟

يتمّ التداول بخبر، عن مهاجمة ضبع أحد الأطفال، في منطقة وادي خالد، وقيامه بنهش جسد الصغير.

وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الحادثة لم تحصل في لبنان، بل في خارجه، وقبل نحو أسبوع.