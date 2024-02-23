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لبنان

جعجع: ما قصده الشيخ نعيم؟

Lebanon 24
23-02-2024 | 07:53
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس"، الآتي:
"‏قال الشيخ نعيم قاسم "نحن حاضرون غداً الذهاب بالاتفاق إلى إنتخاب رئيس جمهورية، بمعزل عن كل التطوّرات المتواجدة". ما قصده طبعاً الشيخ نعيم، أن حزبه على أتمّ الجهوزية لانتخاب رئيس غدا، في حال حصل الاتفاق حصراً على الوزير السابق سليمان فرنجية، وخلاف ذلك ليس وارداً لدى الشيخ نعيم، لا الاتفاق ولا الانتخاب، إنما المراوحة في الشغور والتعطيل..."
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