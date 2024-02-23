تعميم صورة مطلوب للاشتباه بارتكابه جرائم سرقة.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Advertisement

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة مطلوب يدعى: (م. ن.) مجهول باقي الهوية، للاشتباه بقيامه بجرائم سرقة.لــذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين يعرفون أي شيء عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 810170-01 أو 810171-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات، علماً بأن كل من يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكِتمان، وفقًا للقانون.