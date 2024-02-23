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لبنان

مُخابرات الجيش أوقفت شخصين في القبة

Lebanon 24
23-02-2024 | 08:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت في منطقة القبة ف.خ وا.ك.

 
وعُلم أنّ الموقوفين شاركا في الإشكال المسلّح الذي حصل يوم أمس، في منطقة الزاهريّة.
 
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