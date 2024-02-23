مُخابرات الجيش أوقفت شخصين في القبة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت في منطقة القبة ف.خ وا.ك.





وعُلم أنّ الموقوفين شاركا في الإشكال المسلّح الذي حصل يوم أمس، في منطقة الزاهريّة.