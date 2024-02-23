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لبنان

الطفلة حبيبة تُوفيت بطريقة مروّعة... صدمتها سيارة

Lebanon 24
23-02-2024 | 08:56
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تُوفيت الطفلة حبيبة محمود المحمود، بعدما صدمتها سيارة، في منطقة البقيعة في وادي خالد، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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