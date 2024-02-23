خبر عاجل من وزارة الداخلية يهمّ المواطنين.. هذا ما أعلنته عن رخص السوق

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان اليوم أنه، وبسبب عدم إعادة العمل في بعض فروع مصلحة السيارات والآليات لغاية تاريخه، يستمر العمل بمفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية المنتهية صلاحيتها بعد تاريخ 31-12-2023 حتى تاريخ 30-6-2024 ضمنًا.

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