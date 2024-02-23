نقل رضيع بشكل طارىء إلى المستشفى... ما حصل معه في المنزل خطير

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل الرضيع ا.ع من بلدة ببنين العكارية، الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، بشكل طارىء.

وعُلِمَ أنّ الرضيع تنشّق كميّة من دخان النرجيلة، وهو يخضع حاليّاً للمراقبة داخل العناية المُشدّدة.