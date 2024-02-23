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لبنان

نقل رضيع بشكل طارىء إلى المستشفى... ما حصل معه في المنزل خطير

Lebanon 24
23-02-2024 | 09:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل الرضيع ا.ع من بلدة ببنين العكارية، الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، بشكل طارىء.
 
 
وعُلِمَ أنّ الرضيع تنشّق كميّة من دخان النرجيلة، وهو يخضع حاليّاً للمراقبة داخل العناية المُشدّدة.
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نرجيلة

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