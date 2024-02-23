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لبنان

الأشقر: لبنان يتمّيز بتعدّد سياحته

Lebanon 24
23-02-2024 | 09:51
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هنأ رئيس إتحاد "النقابات السياحية" ورئيس "المجلس الوطني للسياحة" بيار الأشقر وزير السياحة وليد نصار وبلدية كفردبيان بإعلان كفردبيان رسميًا عاصمة السياحة العربية الشتوية لعام 2024.
وشكر الأشقر الوزير نصار والبلدية على عملهم الدؤوب الذي أوصل الرسالة الى المؤسسات الدولية وأدى الى هذا الإعلان الإيجابي على صعيد السياحة اللبنانية ولبنان.
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ولفت الى ان "تصنيف كفردبيان كعاصمة للسياحة الشتوية العربية لعام 2024 يظهر مزايا لبنان التفاضلية في السياح بشكل عام وبالسياحة الشتوية بشكل خاص"، مؤكداً ان ذلك يؤثر إيجاباً على سياحة لبنان ويساهم في استقطاب السياح عندما تنتهي الحرب ويعم الإستقرار.
وشدد الأشقر على انه "مع عودة الإستقرار، ستتجلّى اهمية هذا الإعلان الى حد كبير كون لبنان يتميز بتعدّد سياحته، كما تعتبر السياحة الشتوية ميزة حصرية له حيث لا يوجد دولة عربية لديها ميزة التزلج الموجودة في لبنان".
وإذ لفت الى ان "كفردبيان هي المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها ميزة التزلج"، أشار الى "وجود مناطق أخرى في لبنان لكن منطقة كفردبيان تعتبر أفضلها".
 
 
 

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