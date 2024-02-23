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لبنان

بصواريخ "بركان"... "حزب الله" قصف موقعاً إسرائيليّاً

Lebanon 24
23-02-2024 | 09:55
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف عصر اليوم، موقع المالكية الإسرائيليّ بصاروخيّ "بركان"، وأصابه إصابة مباشرة".‏
 
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