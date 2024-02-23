بيانٌ من موظفي وزارة الزراعة.. هذا ما أعلنوه

أصدر موظفو وزارة الزراعة بياناً، اليوم الجمعة، أكدوا فيه استمرارهم بالإضراب إلى حين تلبية مطالبهم المحقة.

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ولفت الموظفون إلى أنهم وحفاظاً على مصلحة المواطنين والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وتجنباً لتكبّد المجتمع اللبناني تكاليف إضافية قد تكون نتائجها كارثية على كافة الصعد الاقتصادية والصحية، فإنه سيتم فتح المراكز الحدودية يومي السبت 24 شباط والإثنين 26 شباط لإدخال المواشي والقمح والمواد الغذائية والاسماك واللحوم الطازجة منعاً من تلفها وكافة المنتجات ذات المنشأ النباتي والحيواني المعدة للتصدير إلى دول الخارج.