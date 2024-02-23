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لبنان

بيانٌ من موظفي وزارة الزراعة.. هذا ما أعلنوه

Lebanon 24
23-02-2024 | 11:01
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أصدر موظفو وزارة الزراعة بياناً، اليوم الجمعة، أكدوا فيه استمرارهم بالإضراب إلى حين تلبية مطالبهم المحقة. 
 
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ولفت الموظفون إلى أنهم وحفاظاً على مصلحة المواطنين والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وتجنباً لتكبّد المجتمع اللبناني تكاليف إضافية قد تكون نتائجها كارثية على كافة الصعد الاقتصادية والصحية، فإنه سيتم فتح المراكز الحدودية يومي السبت 24 شباط والإثنين 26 شباط لإدخال المواشي والقمح والمواد الغذائية والاسماك واللحوم الطازجة منعاً من تلفها وكافة المنتجات ذات المنشأ النباتي والحيواني المعدة للتصدير إلى دول الخارج.
 
وأشار الموظفون إلى أنه سيتم إعادة إقفال كافة المراكز الحدودية والمرافق والمطار بدءاً من صباح يوم الثلاثاء 27 شباط وذلك في حال عدم اتخاذ القرارات التي من شأنها إنصاف الموظفين وتحقيق المطالب. 
 
 
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