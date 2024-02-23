مستجدات طارئة في حالة الفنان فادي ابراهيم الصحية!

أعلنت عائلة الممثل فادي ابراهيم في بيان، أنّه تمّ نقل الفنّان إلى العناية المركّزة نظراً للمضاعفات التي حصلت ومنعت عنه الزيارات.

هذا وطلبت العائلة عدم صدور أي بيان من أي جهة إلّا من عائلته.