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لبنان

مستجدات طارئة في حالة الفنان فادي ابراهيم الصحية!

Lebanon 24
23-02-2024 | 12:43
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أعلنت عائلة الممثل فادي ابراهيم في بيان، أنّه تمّ نقل الفنّان إلى العناية المركّزة نظراً للمضاعفات التي حصلت ومنعت عنه الزيارات.
 
 
هذا وطلبت العائلة عدم صدور أي بيان من أي جهة إلّا من عائلته.
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