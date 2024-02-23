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لبنان

تجمع موظفي الإدارة العامة: قوتنا في وحدتنا ومتضامون مع "إضراب المالية"

Lebanon 24
23-02-2024 | 13:16
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أعلن تجمع موظّفي الإدارة العامة تضامنه مع إضراب موظفي وزارة المال وإقفالهم للأنظمة التشغيلية، مؤكداً أن "الإدارة العامة جسمٌ واحد، كما لا يمكن إسترضاء جزء منها دون البقيّة".
وأكد التجمع في بيانه "رفضه إستفراد السلطة بملاحقة أي زميلة من الزملاء في أي إدارة أعلنت الإضراب".
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ودعا التجمع إلى الاستمرار بانتفاضة الكرامة لموظفي الإدارة العامة، متمنياً من كل الإدارات التضامن والتوحد ورفض أي محاولة لبث الفرقة والشقاق، وختم: "قوتنا في وحدتنا، وما قبل انتفاضة الكرامة ليس كما بعدها، ولن نقبل بعد اليوم ان يتم تجاهل حقوق موظفي الإدارة و استرضاء غيرنا من الأسلاك، رغم تأييدنا للجميع في تحصيل حقوقهم".
 
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