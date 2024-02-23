توقيفات للجيش في الضاحية وعكار

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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "بتاريخ 22 / 2 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي بئر العبد وطريق المطار - الضاحية الجنوبية، اللبناني (ن.ق.) والسوري (ع.ع.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، ولإقدام الأول على سرقة أكثر من عشرين دراجة نارية في الضاحية الجنوبية. وضبطت في حوزة السوري كمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا".وتابع البيان: "أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة العبدة - عكار اللبناني (ن.ق.) لإقدامه بتاريخ 13 / 2 /2024 على رمي رمانة يدوية أمام واجهة أحد المحلات في منطقة البداوي ما أدّى إلى أضرار ماديّة".واشار الى ان "المضبوطات سلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".