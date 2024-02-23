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لبنان

توقيفات للجيش في الضاحية وعكار

Lebanon 24
23-02-2024 | 13:17
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "بتاريخ 22 / 2 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي بئر العبد وطريق المطار - الضاحية الجنوبية، اللبناني (ن.ق.) والسوري (ع.ع.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، ولإقدام الأول على سرقة أكثر من عشرين دراجة نارية في الضاحية الجنوبية. وضبطت في حوزة السوري كمية من المخدرات ومبلغًا ماليًّا".
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وتابع البيان: "أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة العبدة - عكار اللبناني (ن.ق.) لإقدامه بتاريخ 13 / 2 /2024 على رمي رمانة يدوية أمام واجهة أحد المحلات في منطقة البداوي ما أدّى إلى أضرار ماديّة".


واشار الى ان "المضبوطات سلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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