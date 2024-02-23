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لبنان

توتر كبير في الجنوب.. العدو يقصفُ هذه البلدات

Lebanon 24
23-02-2024 | 13:33
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تسيطرُ حالة من التوتر على الحدود الجنوبيّة من لبنان وفلسطين المحتلة، حيث عمد الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ هجماتٍ جديدة ضد عدد من القرى والبلدات هناك.
 
وقالت مصادر ميدانية إن العدو شنّ غارتين جويتين من طائرة مُسيرة على بلدة عيتا الشعب، كما قصفها أيضاً بسلاح المدفعية.
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كذلك، استهدفت الغارات الجوية بلدتي كفركلا وعيتا الشعب، فيما طالت القذائف المدفعية بلدات الجبين، المجدل، الوزاني، بيت ليف ورامية.
 
ومساءً، ذكرت معلومات صحفية أنّ عشرات الطائرات الإسرائيلية المقاتلة دخلت أجواء لبنان ومدينة بيروت.
 
بدورها، ذكرت نقلت قناة "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن "حزب الله" ينقل مركبات ثقيلة إلى الحدود مع جنوب لبنان.
 
 
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