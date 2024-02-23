"قنبلة موقوتة" تخصّ المتقاعدين.. رقم يتكلّم

قالت مصادر حكومية عبر قناة "الجديد" إنّ ملف المتقاعدين يُشكل قنبلة موقوتة، إذ لم يبلغ نحو 50% من المتقاعدين عمر الـ60 عاماً.

كذلك، ذكرت "الجديد" أن جهازاً أمنياً عسكرياً يطلب بدل محروقات لموظفين متقاعدين.