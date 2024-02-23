تصريح إسرائيلي رسميّ عن "حزب الله".. هذا ما تمّ إعلانه!

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن القتال ضدّ "حزب الله" في لبنان لن يتوقف حتى يتمكّن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم.

وفي تصريحٍ له، قال غانتس إن "إسرائيل تتحرّك سياسياً وعسكرياً على صعيد جبهة لبنان"، زاعماً أنه "تمّ بالفعل إبعاد حزب الله عن الخط الحدودي"، وأضاف: "نحنُ نستعدُّ أيضاً ليوم صدور الأمر الذي سيتعيّن علينا فيه توسيع العمليات ضدّ الحزب في لبنان".