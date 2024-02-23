Advertisement

لبنان

تصريح إسرائيلي رسميّ عن "حزب الله".. هذا ما تمّ إعلانه!

Lebanon 24
23-02-2024 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1167697-638443187808360719.jpg
Doc-P-1167697-638443187808360719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن القتال ضدّ "حزب الله" في لبنان لن يتوقف حتى يتمكّن سكان شمال إسرائيل من العودة إلى منازلهم.
وفي تصريحٍ له، قال غانتس إن "إسرائيل تتحرّك سياسياً وعسكرياً على صعيد جبهة لبنان"، زاعماً أنه "تمّ بالفعل إبعاد حزب الله عن الخط الحدودي"، وأضاف: "نحنُ نستعدُّ أيضاً ليوم صدور الأمر الذي سيتعيّن علينا فيه توسيع العمليات ضدّ الحزب في لبنان".
Advertisement
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:01 | 2024-02-23
16:50 | 2024-02-23
16:43 | 2024-02-23
16:35 | 2024-02-23
16:22 | 2024-02-23
16:00 | 2024-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24