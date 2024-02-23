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لبنان

مساء اليوم... العدو الاسرائيلي يستهدف مدرسة في قرية جنوبية

Lebanon 24
23-02-2024 | 13:56
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استهدفت دبابة ميركافا، بقذيفة مباشرة، مساء اليوم الجمعة، مدرسة "المعوقين" في حي "أبو طويل" في عيتا الشعب بالإضافة الى حرج الحدب.
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