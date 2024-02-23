بعدما قصفت إسرائيل سيارته.. إستشهاد مسؤول "حزب الله" في مارون الراس

نعى "حزب الله" في بيان، مساء اليوم، الشهيد محمد عبد الرسول علوية "أبو علي" مواليد عام 1967 من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان.



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وكان علوية أصيب بجروح خطيرة إثر إستهدافه بواسطة طائرة مسيرة في بلدة بنت جبيل قبل أكثر من 10 أيام، وقالت التقارير إن إصابته استدعت بتر يده وساقه. وذكرت قناة "الجديد"، أن علوية هو "رابط" بلدة مارون الراس في "حزب الله".وكان علوية أصيب بجروح خطيرة إثر إستهدافه بواسطة طائرة مسيرة في بلدة بنت جبيل قبل أكثر من 10 أيام، وقالت التقارير إن إصابته استدعت بتر يده وساقه.

وأوضحت التقارير أن علوية لم يكن يتولى أي مهام أمنية ضمن الحزب، كما أنه ليس عضواً في قوة الرضوان التابعة للحزب، ولا يحمل صفة عسكرية.

وعن الدور الذي كان يقوم به في "الحزب"، فقد أشار تقرير لمنصة "بلينكس" الإماراتية إلى أن علوية كان "مسؤولاً اجتماعياً" في منطقته، ومكلف من الحزب بمتابعة الشؤون الاجتماعية والشعبية.