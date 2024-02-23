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لبنان

ظهور مفاجئ لعناصر "حزب الله" وهؤلاء شاهدوهم.. أين حصل ذلك؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-02-2024 | 14:17
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً قالت فيه إنّ "حزب الله" يواصل تكثيف إطلاق الصواريخ ضد منازل المستوطنين الإسرائيليين المحاذية للحدود مع لبنان.
وأشار التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنّ الجيش الإسرائيلي دمّر أكثر من 100 نقطة مراقبة عند الحدودي، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر لا يكفي لمواجهة التهديد الواسع النطاق الذي يشكله الحزب ضدّ إسرائيل. 
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في غضون ذلك، كشفَ التقرير أنّ مجلس الحرب الإسرائيلي غير مُستعد لتقرير المدة التي سيبقى فيها سكان المستوطنات خارج منازلهم، موضحاً أنه لا توجد خطط عمل في الأفق في ما يتعلق بمستقبل المستوطنين. 
وفي السياق، قال شالوم بيتون، أحد سكان مستوطنة أفيفيم: "الجيش يقول دائماً إنه تمّ إخراج حزب الله من الحدود، لكننا نرى مسلحي الحزب يتجولون في مارون الراس".
وأكمل: "كيف تمّ أبعاد الحزب وهو ما زال يطلق الصواريخ المضادة للدروع يومياً باتجاهنا؟ الحزب يلاحقنا باستمرار ويحاول إطلاق النار علينا وقتلنا". 
وتابع: "نشعر بشعور سيء للغاية، ونرى أنهُ لا يوجد ردٌّ حقيقيّ من الجيش الإسرائيلي سوى إطلاق النار هنا وهناك وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله هو من يقرر وضع الجبهة، وكل ما يقوله يجب أن يؤخذ على محمل الجد".
وختم: "إنه شعور مزعج للغاية أن تتجول في المستوطنة حيث لا يوجد أي تحذير من الصواريخ المضادة للمدرعات.. هنا، تسمع صوت إنذار عالٍ ثمّ انفجار. قلبي يؤلمني، لقد تضررت 8 منازل بالفعل وهناك دمار في وسط المستوطنة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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ترجمة "لبنان 24"

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