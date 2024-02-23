"وظيفة جديدة" في لبنان لهؤلاء.. والعمل في "مركز حيوي"

علم "لبنان24" أن إدارة مرفأ بيروت تسعى لإستقدام موظفين جُدداً من خارج هيكلها الإداري لإدخال بيانات للأنظمة المعلوماتية في مختلف دوائرها.



Advertisement وعزت المصادر هذه الخطوة إلى "النقص في عدد العاملين"، خصوصاً أن عملية إدخال الأنظمة المعلوماتية تحتاج إلى فرق متخصصة وذات خبرة في المجال.

وعزت المصادر هذه الخطوة إلى "النقص في عدد العاملين"، خصوصاً أن عملية إدخال الأنظمة المعلوماتية تحتاج إلى فرق متخصصة وذات خبرة في المجال.