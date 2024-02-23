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لبنان

رعد: إسرائيل تستقوي بأشرار العالم ولا تريد إنهاء عدوان غزة

Lebanon 24
23-02-2024 | 15:09
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أكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أنّ "العدو الإسرائيليّ يُماطِل في الوقت ولا يُريد أن يوقف العدوان في غزة ويحتمي ويستقوي بأشرار العالم الذين تقودهم الإدارة الأميركية زارعة المصائب في الشعوب ومدمّرةُ الحضارات والدول".
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كلام رعد جاء خلال تشييع "حزب الله" عنصره حسن محمود صالح في بلدة عدشيت، حيق قال: "عهدنا لك أن نمشي على نهجك وأن نواصل دربك وأن نحضن مقاومتنا ونُعِزَّ أمّتنا، وأن ننتصر لشعبنا وبلدنا، وأن ندفع الظلم عن المستضعفين والمقهورين في غزة وفلسطين".
 
وختم: "إننا نواجه ببئسنا وبصلابتنا وعزم ولائنا، وما النّصر إلّا صبرُ ساعة، وهو قادم إن شاء الله، ولن يُثنينا ألمٌ أو وجعٌ أو فراق أو استشهاد". 

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