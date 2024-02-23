كم بلغ عدد النازحين من الجنوب؟ إقرأوا التفاصيل

ذكرت قناة الـ"MTV" في تقريرٍ لها، اليوم الجمعة، أن نسبة النازحين من جنوب لبنان ارتفعت 6%، مشيرة إلى أن عدد النازحين المسجلين هو 88276 شخصاً.

وأوضح التقرير أن هناك أكثر من 100 ألف نازحٍ، وقال: "81% من النازحين يقطنون لدى عائلات مضيفة، فيما قام 13% منهم بإستئجار منازل".

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لفتت القناة إلى أنّ الخطة الجديدة التي وضعتها الدولة ولمدّة 3 أشهر للنازحين، تتطلب حوالى 72 مليون دولار لخدمة 200 ألف شخص بين نازح وعائلات مضيفة باتت تشعر بالعبء المالي لأن الحرب امتدت أكثر من المتوقع.

وزير البيئة ناصر ياسين قال عبر الـMTV" إنه خلال العام الماضي، تم تأمين 25 مليون دولار للنازحين، مشيراً إلى أن "الدعم المطلوب حالياً يحتاج إلى عمل دبلوماسي بالتعاون مع منظمات دولية".

وأوضحت الـ"MTV" أن هناك مخاوف لدى الجهات الأمنية المعنية في عدم إستجابة المنظمات الدولية بسرعة لطلبات لبنان إن توسعت الحرب.

كذلك، أشارت القناة إلى أن منظمات أوروبية تخشى الهجرة إلى بلدان الإتحاد الأوروبي من سوريين، فلسطينيين وحتي لبنانيين، وذلك في حال امتدت الحرب خلال الأسابيع المقبلة.





