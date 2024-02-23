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لبنان

هل بإستطاعة إسرائيل "غزو لبنان"؟ هكذا جاءت الإجابة عبر "محلل"

Lebanon 24
23-02-2024 | 16:50
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أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ الحديث عن قدرة إسرائيل على تفكيك "حزب الله" ليس واقعياً. 
 
وأفاد محلّل الشؤون السياسية في "القناة 13" الإسرائيلية، رفيف دروكر، بأنّ الجيش الإسرائيلي غير قادر الآن على غزو لبنان وتأسيس حزام حتى نهر الليطاني، أو إبعاد جميع عناصر حزب الله عن الحدود"، وأضاف: "لقد استيقظنا من هذا الحلم للأسف".
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وأشار دروكر إلى أنّ "إسرائيل غير قادرة على إبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني، وضمان عدم عودته"، لافتاً إلى أنّ "مستقبل إسرائيل ليس وردياً"، ومعتبراً في الوقت نفسه أنّ "ما يحدث في غزة دليلٌ على ذلك".

وكانت "القناة 12" الإسرائيلية، أشارت إلى أنّ "حزب الله موجود على الحدود، ويطلق النار دائماً"، مؤكدةً أنّه "مستمر وينجح في إطلاق النار نحو إسرائيل".

كذلك، كتب محرر الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوسي ميلمان، مقالاً قال فيه إنّ أيّ حربٍ شاملة ضد حزب الله يُمكن أن تعرّض إسرائيل لخطر وجودي.

وأكّد ميلمان أنّ "الحقيقة المرّة" هي أنّ الضرر الذي لحِق بحزب الله، إلى اليوم، ليس كبيراً، فعناصره تراجعوا نحو كيلومترين عن الحدود، نتيجة قرارٍ مدروس اتخذته قيادة حزب الله، وليس ناجماً عن ضغطٍ إسرائيلي، بغرض الحد من الخسائر البشرية.

وأضاف ميلمان أنّ حزب الله يستخلص الدروس من حرب غزة، وهو يخوض معركةً محسوبة يمتنع فيها من المخاطرة بـ"قوة الرضوان"، ويحافظ عليها في حال نشوب حرب شاملة. (الميادين نت)
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