في صيدا.. إشكال فردي وإطلاق نار

وقع إشكال فردي، مساء اليوم الجمعة، في منطقة الفور - صيدا، تطور إلى إطلاق نار.

وبحسب المعلومات، فإنّ الإشكال حصل بين عدد من الأشخاص ولم يسفر عن سقوط إصابات.