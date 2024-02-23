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لبنان
في صيدا.. إشكال فردي وإطلاق نار
Lebanon 24
23-02-2024
|
04:57
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وقع إشكال فردي، مساء اليوم الجمعة، في منطقة الفور - صيدا، تطور إلى إطلاق نار.
وبحسب المعلومات، فإنّ الإشكال حصل بين عدد من الأشخاص ولم يسفر عن سقوط إصابات.
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