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لبنان

في صيدا.. إشكال فردي وإطلاق نار

Lebanon 24
23-02-2024 | 04:57
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وقع إشكال فردي، مساء اليوم الجمعة، في منطقة الفور - صيدا، تطور إلى إطلاق نار.
وبحسب المعلومات، فإنّ الإشكال حصل بين عدد من الأشخاص ولم يسفر عن سقوط إصابات.
 
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