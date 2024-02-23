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لبنان

خبراء يستبعدون تطوّرات خطيرة على الجبهة الجنوبية

Lebanon 24
23-02-2024 | 17:01
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ما يزال خبراء يستبعدون حدوث تطور خطير على الجبهة الجنوبية، لأسباب متعددة، أبرزها «الاحباط» لدى جنرالات الحرب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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