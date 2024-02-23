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لبنان
3 آلاف وحدة سكنية تضرّرت في الجنوب
Lebanon 24
23-02-2024
|
22:24
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بلغ عدد الوحدات السكنية التي تضررت كلياً أو جزئياً 3 آلاف وحدة سكنية، وذلك بحسب آخر الإحصاءات عن الأضرار في ممتلكات الجنوبيين في المناطق التي تشهد المواجهات. وارتفعت التقديرات حول كلفة إصلاح الأضرار في هذه المباني، والتي كانت سابقاً تقدّر بعشرات الملايين من الدولارات.
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وفي هذا السياق، أظهرت تسجيلات وصور حديثة التقطت لبلدة بليدا الحدودية أن الدمار الذي ألحقه القصف الإسرائيلي المتواصل لها، يشبه ذاك الذي لحق بقطاع غزة. (نداء الوطن)
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