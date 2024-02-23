18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"قنبلة النازحين": متى استئناف التحرك؟
Lebanon 24
23-02-2024
|
22:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الديار": لفتت اوساط مطلعة الى ان عودة النازحين السوريين الى وطنهم سوريا وضعت على نار حامية في الداخل اللبناني الا ان حصول عملية طوفان الاقصى وحرب غزة جمدت الجهود والمساعي الفعالة لارجاع النازحين السوريين في لبنان الى اراضيهم.
Advertisement
اما حاليا، فقد اوضحت هذه الاوساط ان العمل في ملف النازحين السوريين يجري من خلال التعاميم التي اصدرها وزير الداخلية بسام المولوي ومن خلال البلديات حيث كل نازح سوري في اي قرية لبنانية لا يملك اوراقا رسمية سيكون عليه مغادرة البلاد وترحيله لسوريا. وفعلا تعاونت عدة بلديات في هذا السياق وتمكنت من تخفيف نصف عدد النازحين السوريين الذين كانوا متواجدين في قرى لبنانية لكونهم دخلوا لبنان بطرق غير شرعية. وعليه معالجة وجود النازح السوري في لبنان يتم على هذا المنوال لان لبنان لا يستطيع تحمل العبء الذي يشكله النزوح السوري على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والاستشفائي وتملك اراض وشقق سكنية وغيرها.
وعلى سبيل المثال كشفت الاوساط المطلعة انه يوجد قرابة 120 ألف شقق سكنية مستأجرة من نازحين سوريين في منطقة البقاع اضافة الى ذلك يتحكم النازح السوري بالسوق التجاري والصناعي والزراعي في البقاع ايضا حيث تفرض مجموعة من العاملين السوريين والذين هم نازحون بتحديد الاجور ورفع الاسعار دفعة واحدة من خلال «واتس اب».
اما عن التعاون مع النظام السوري للتنسيق في عودة النازحين السوريين، فلا يوجد اي تحرك فعلي من لبنان الرسمي في هذا المجال وقد رأت الاوساط المطلعة ان النظام السوري هو ايضا لا يسعى لعودتهم في الوقت الراهن لاسباب عدة اضافة الى تواطؤ دولي على لبنان بعرقلة اي حل يؤدي الى رجوع النازحين السوريين الى ارضيهم بل بالعمل على ابقائهم في لبنان ومحاولة دمجهم في المجتمع اللبناني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تكشف عن مصدر ثروتها
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق تكشف عن مصدر ثروتها
08:00 | 2024-02-23
23/02/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيلان في بيروت وبلبلة كبيرة وسط الطريق.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
قتيلان في بيروت وبلبلة كبيرة وسط الطريق.. ماذا حصل؟
03:44 | 2024-02-23
23/02/2024 03:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مستجدات طارئة في حالة الفنان فادي ابراهيم الصحية!
Lebanon 24
مستجدات طارئة في حالة الفنان فادي ابراهيم الصحية!
12:43 | 2024-02-23
23/02/2024 12:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر... ما حقيقة حصوله في لبنان؟
Lebanon 24
خبر ينتشر... ما حقيقة حصوله في لبنان؟
07:06 | 2024-02-23
23/02/2024 07:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل فندق في بيروت... فنانة تتعرّض للضرب المبرح من قبل زوجها!
Lebanon 24
داخل فندق في بيروت... فنانة تتعرّض للضرب المبرح من قبل زوجها!
07:30 | 2024-02-23
23/02/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2024-02-24
صفقة جنوبية – رئاسية تلوح في الأفق
01:57 | 2024-02-24
بعد حادثة الاونيسكو أمس.. هذا ما أعلنه فوج حرس بيروت
01:45 | 2024-02-24
مواقف عون وباسيل: رد على "رسالة" من حارة حريك
01:42 | 2024-02-24
حميّة من سويسرا: هذا مفتاح النهوض بالوطن
01:30 | 2024-02-24
إجراءات حاسمة في "النافعة"
01:28 | 2024-02-24
نديم الجميّل والياس حنكش يلتقيان وفداً من الاعتدال الوطني.. الملف الرئاسي بند أبرز
فيديو
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
24/02/2024 09:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صورتها مع إسرائيلي.. شاعر لبناني شهير يُدافع بقوة عن نانسي عجرم (فيديو)
Lebanon 24
بعد صورتها مع إسرائيلي.. شاعر لبناني شهير يُدافع بقوة عن نانسي عجرم (فيديو)
03:00 | 2024-02-23
24/02/2024 09:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
03:39 | 2024-02-20
24/02/2024 09:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24