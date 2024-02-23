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لبنان
تفاؤل رئاسي حذر
Lebanon 24
23-02-2024
|
22:30
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كتب محمد علوش في" الديار": عاد تحرك الخماسية الى الواجهة من خلال لقاء سفراء الدول الخمس في قصر الصنوبر، فكان بالشكل اجتماعاً يوحي باستمرار التحرك لإنتاج حل ما على الصعيد الرئاسي بمعزل عما يجري في الجنوب واحتمالات المواجهة هناك، ولكن كان لتأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس تداعيات سلبية على تحرك الخماسية، فالتأجيل يوحي باستمرار الخلافات، بين الأميركيين والفرنسيين بشكل أساسي، وهو ما ينعكس أيضاً داخل الخماسية.
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لمواكبة تحرك السفراء يحصل في لبنان تحرك نيابي على المستوى الداخلي، ولكنه بحسب مصادر متابعة ليس تحركاً جديداً، ولا يحمل في طياته ما يوحي بإمكانية الوصول الى نتائج، ولو أن البعض بدأ يعول على إنتاج الحلول بوقت قريب، على اعتبار ان تحرك الخماسية لا ينطوي على خلافات بين أعضائها، واقتراب بروز صيغة تؤدي الى تشاور، وبعدها جلسات انتخاب مفتوحة.
لا يمكن عدم التوقف عند كل ما يُشاع عن خلافات أميركية – فرنسية في مقاربة ملف الرئاسة وملف الأحداث في الجنوب، فحتى اللحظة لا تزال المسألة ضائعة بين الخماسية والفرنسيين من جهة، والمبعوث الأميركي آموس هوكستين من جهة ثانية، خاصة بعدما ثبُت لمسؤولين لبنانيين أن الطروحات الفرنسية بما يتعلق بالحدود غير منسقة مع الأميركيين الذين يعملون عبر مبعوثهم على حل يكون بعد وقف الحرب على غزة، لقناعة لديهم بعدم إمكانية الفصل بين الملفات.
إنطلاقاً من ذلك، تعود المصادر النيابية إلى التأكيد أنه رغم كل ما يقال على هذا الصعيد، الملف الرئاسي مرتبط بالتطورات التي من الممكن أن تحصل على مستوى المنطقة، بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، وأن الأميركيين هم من يملكون مفتاح الحلول بشكل أساسي، وتشير إلى أنه قبل ذلك لا يمكن الحديث عن أي تطور جديد، إلا بحال حصلت مفاجأة غير متوقعة بحسب المؤشرات الحالية.
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