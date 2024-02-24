نديم الجميّل والياس حنكش يلتقيان وفداً من الاعتدال الوطني.. الملف الرئاسي بند أبرز

التقى عضوا كتلة الكتائب النائبان نديم الجميّل والياس حنكش في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفداً من تكتل الإعتدال الوطني ضم النائبين سجيع عطية وأحمد الخير وجرى البحث في سبل كسرالجمود الحاصل في إنتخابات رئاسة الجمهورية.

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