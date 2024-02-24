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لبنان

نديم الجميّل والياس حنكش يلتقيان وفداً من الاعتدال الوطني.. الملف الرئاسي بند أبرز

Lebanon 24
24-02-2024 | 01:28
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التقى عضوا كتلة الكتائب النائبان نديم الجميّل والياس حنكش في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفداً من تكتل الإعتدال الوطني ضم النائبين سجيع عطية وأحمد الخير وجرى البحث في سبل كسرالجمود الحاصل في إنتخابات رئاسة الجمهورية.
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24/02/2024 11:47:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الاعتدال الوطني

نديم الجميّل

الياس حنكش

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