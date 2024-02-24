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لبنان

إجراءات حاسمة في "النافعة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
24-02-2024 | 01:30
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قال مصدر إداري إن إجراءات جذرية سوف تحصل بدءاً من الأسبوع المقبل في "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" في الدكوانة بعد الإجتماع الذي حصل بين وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والمعنيين الثلاثاء الماضي، ووضعت خلاله النقاط على الحروف واتخاذ الوزير إجراءات حاسمة من ناحية عدم عسكرة المصلحة بشكلٍ كلي وإفساح المجال للمواطنين والمعقبين لإنجاز المعاملات من دون مضايقتهم والضغط عليهم.
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ولفت المصدر الى صدور قرار ملزم لجميع العسكريين  في "النافعة" بارتداء  البزة العسكرية والإلتزام بالقانون من ناحية مظهر الوجه بعدما كان الإهمال سيد الموقف .

المصدر: لبنان 24

لبنان

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