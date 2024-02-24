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لبنان
مواقف عون وباسيل: رد على "رسالة" من حارة حريك
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
24-02-2024
|
01:45
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يتردّد داخل أروقة "التيار الوطني الحر" وفي الدوائر الضيقة لمسؤوليه، بأنّ مواقف الرئيس السابق ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، عن رفضهما لوحدة الساحات وربط جنوب لبنان بحرب غزة، هو سيناريو هجومي على حارة حريك بعد رسالة منها الى باسيل عبر وسيط، بأن قرار دعم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية نهائي ولا عودة عنه ونقطة على السطر، فأتى الرد العوني بهذا الشكل المفاجئ، ومعناه سحب الغطاء المسيحي عن حزب الله نهائياً.
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وفي اعتقاد "المصادر البرتقالية"ان "موقف عون وباسيل يخيف "الحزب" الذي لا يمكن ان يلاقي الغذاء المسيحي عند فرنجية بسبب إنحسار شعبيته في بعض مناطق الشمال فقط".
الكواليس البرتقالية اعتبرت" انّ من يطلق هكذا رسالة في وجه "التيار" عليه ان يتوقع تلقي اجوبة سلبية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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