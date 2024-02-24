حميّة من سويسرا: هذا مفتاح النهوض بالوطن

اللقاء مع الجالية اللبنانية في برن/سويسرا، شكل مناسبة للتأكيد على أن جناحا الوطن المغترب والمقيم يمكن التعويل عليهما في نهضة لبنان مجدداً وخصوصاُ اذا ما ترافق ذلك مع إصلاحات ضرورية لأجل ذلك ، فهي مفتاح النهوض بالوطن، وكذلك الأمر في قضية الدفاع عنه ، فإننا نعتقده عملاً… pic.twitter.com/5Mr3ezqtTE
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 24, 2024
اللقاء مع الجالية اللبنانية في برن/سويسرا، شكل مناسبة للتأكيد على أن جناحا الوطن المغترب والمقيم يمكن التعويل عليهما في نهضة لبنان مجدداً وخصوصاُ اذا ما ترافق ذلك مع إصلاحات ضرورية لأجل ذلك ، فهي مفتاح النهوض بالوطن، وكذلك الأمر في قضية الدفاع عنه ، فإننا نعتقده عملاً… pic.twitter.com/5Mr3ezqtTE