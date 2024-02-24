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لبنان

حميّة من سويسرا: هذا مفتاح النهوض بالوطن

Lebanon 24
24-02-2024 | 01:42
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نشر وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، فيديو على صفحته على منصة "اكس"، في خلال لقائه الجالية اللبنانية في سويسرا، وقال: "اللقاء مع الجالية اللبنانية في برن - سويسرا، شكّل مناسبة للتأكيد على أن جناحي الوطن المغترب والمقيم يمكن التعويل عليهما في نهضة لبنان مجدداً وخصوصاً إذا ما ترافق ذلك مع إصلاحات ضرورية لأجل ذلك، فهي مفتاح النهوض بالوطن، وكذلك الأمر في قضية الدفاع عنه، فإننا نعتقده عملاً تكاملياً بين حكومته وجيشه وشعبه على حد سواء، كون قرار الحفاظ على سيادته متخذاً منذ زمن بعيد، لا بل أن الاستمرار في ذلك أمر مفروغ منه على مختلف الأصعدة. ويبقى قيام الدولة القوية والعادلة، هدفاً نعمل لتحقيقه لوضع بلدنا على سكة سليمة ضمن مسار صحيح".
 
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