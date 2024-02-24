بعد حادثة الاونيسكو أمس.. هذا ما أعلنه فوج حرس بيروت

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توضيحاً لما يتم تداوله في موضوع الحادث الذي حصل في محلة الاونيسكو وادى الى سقوط قتيل وجريح يوم أمس ، نحيطكم علماً بأنه لم يصدر اي بيان عن فوج حرس مدينة بيروت ، والبيان عند صدوره يصدر من دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت .واي بيان ينسب الى فوج حرس بيروت غير صحيح ولا يمت للحقيقة بأي صلة .