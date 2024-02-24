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لبنان

حدة القصف ترتفع جنوباً.. وحديث عن عملية تسلل بمسيّرة شمال اسرائيل

Lebanon 24
24-02-2024 | 02:13
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تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، حيث حلّق الطيران الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا والبقاع الغربي.
وشنّ الطيران المعادي غارتين على جبل بلاط وغارة بين مركبا والطيبة، كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية أطراف بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي، والأطراف الشمالية لبلدة عيتا الشعب مقابل بلدتي القوزح وبيت ليف، وعلما الشعب.
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وقام الجيش الاسرائيلي بعملية  تمشيط بالرشاشات من المطلة باتجاه تلة الحمامص ومرج الخيام جنوب لبنان.
في المقابل، تحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار شمال شرقي صفد خشية تسلل طائرات مسيّرة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سقوط صاروخَين أطلقا في منطقة مفتوحة بأدميت بالجليل الغربي.
كما أعلن الجيش الاسرائيلي قصف مواقع إطلاق وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة جبل بلاط جنوبي لبنان.
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