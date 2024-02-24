فرار سجينين من مخفر غبالة في كسروان

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أشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان " سجينين فرا من مخفر غبالة في كسروان.وعلى الفور عملت القوى الأمنية على فرض طوق أمني في المنطقة وبدأت البحث عنهما، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".