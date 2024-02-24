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لبنان

عملية جديدة لـ "الحزب" صباحا.. هذا ما استهدفه

Lebanon 24
24-02-2024 | 03:51
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أعلن حزب الله في بيان ان ‌‌‏مجاهديه استهدفوا عند الساعة 9:00 من صباح يوم السبت 24-02-2024 تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة. ‏
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