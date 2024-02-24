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لبنان

منخفض جوي جديد يقترب من لبنان.. هكذا سيكون طقس الايام المقبلة

Lebanon 24
24-02-2024 | 04:08
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، متقلباً بدءًا من صباح اليوم السبت ويستقر تدريجياً مساءً ومن ثم نتأثر مساء الإثنين بمنخفض جوّي متمركز فوق قبرص محدود الفعالية فيتحول الطقس الى متقلب حتى مساء الثلاثاء.
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وجاء في النشرة، التالي:

السبت: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة خلال الفترة الصباحية ثم يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها بشكل محدود على الساحل وعلى الجبال وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مترافقة برياح ناشطة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا في الفترة الصباحية يتحول بعد الظهر تدريجيا الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة، كما يستمر ظهورالضباب المحلي على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم في الفترة الصباحية يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ومتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل مع تساقط امطار متفرقة وتكون مترافقة برياح ناشطة أحيانًا، يستقر الطقس تدريجياً فترة بعد الظهر. ويتحول إلى قليل الغيوم
 
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