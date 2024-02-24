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لبنان

مريم فارقت الحياة.. هذا ما حصل معها عند جسر بيروت

Lebanon 24
24-02-2024 | 04:15
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صدم مجهول في محلة جسر بيروت المدعوة مريم الكوسا من بلدة رأس بعلبك وفرّ الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ونقلت مريم الى مستشفى المشرق الا انها ما لبثت وفارقت الحياة متأثرة بجراحها.
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