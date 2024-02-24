نفذت مجزرة وتتمركز قرب لبنان.. معلومات عن "فرقة عسكرية" وحشية!

نشر موقع "srugim" الإسرائيليّ تقريراً تحدّث فيه عن أحد أبرز الفرق العسكرية الإسرائيليّة العاملة عند الحدود مع لبنان.



Advertisement وقال الموقع في تقريرٍ ترجمهُ "لبنان24" إنّ الفرقة المذكورة هي "لواء الإسكندورني" الذي يعملُ منذ بداية الحرب يوم 8 تشرين الأول الماضي عند الحدود اللبنانية وذلك في إطار معركة دفاعية تتمثل بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي. وقال الموقع في تقريرٍ ترجمهُإنّ الفرقة المذكورة هي "لواء الإسكندورني" الذي يعملُ منذ بداية الحرب يوم 8 تشرين الأول الماضي عند الحدود اللبنانية وذلك في إطار معركة دفاعية تتمثل بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي.



وذكر الموقع أنّ هذا اللواء يسعى لمواجهة عناصر "حزب الله"، موضحاً أن الفرقة المذكورة تتكون من قدامى المُحاربين في لواء "غولاني" وكتائب الهندسة القتالية، وأضاف: "اللواء المذكور كان من بين الألوية الأولى التي تمركزت في القطاع الشمالي عند الحدود مع لبنان منذ بداية الحرب الحالية، وقام بمعركة دفاعية ضد حزب الله".



وأوضح الموقع أنّ قوات اللواء انتشرت من ماتولا إلى روش هانكارا حيث استقرت هناك، كاشفاً أنه خلال نشاط قوات الهندسة التابعة للواء في المنطقة، فقد تمكّن الجنود الإسرائيليون من اختراق ما يقارب 30 كيلومتراً من المحاور الحدودية، مما يتيح حرية عمل كبيرة في المنطقة.



كذلك، يوضح الموقع الإسرائيلي أنه بتوجيهٍ وتعاونٍ من سلاح الجو، فقد تمكن "لواء الإسكندروني" من تنفيذ أكثر من 500 هجوم على مواقع "حزب الله" من الجو والأرض، كما أطلق أكثر من 2000 باتجاه الأراضي اللبنانية.



وتاريخياً، فإن "لواء الإسكندورني" هو واحد من الألوية الإسرائيلية المعروفة بـ"الدموية والوحشية"، وفي حزيران عام 1948، هاجمت الكتيبة رقم 33 من اللواء المذكور، ما يزيد عن 250 رجلاً مدنياً في قرية الطنطورة الفلسطينية، كما قاموا بإبادة القرية وترحيل من بقيَ إلى الأردن.