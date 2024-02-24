إصابة منزل مختار الوزاني برشقات رشاشة غزيرة

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أصيب منزل مختار الوزاني "ابوعلي" برشقات رشاشة غزيرة أطلقها الجيش الإسرائيلي الا ان الأضرار اقتصرت على الماديات، وفق ما أعلنت مندوبة "لبنان 24".هذا ويقوم الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالرشاشات من المطلة باتجاه تلة الحمامص ومرج الخيام جنوب لبنان.