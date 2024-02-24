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لبنان

إصابة منزل مختار الوزاني برشقات رشاشة غزيرة

Lebanon 24
24-02-2024 | 04:47
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أصيب منزل مختار الوزاني "ابوعلي" برشقات رشاشة غزيرة أطلقها الجيش الإسرائيلي الا ان الأضرار اقتصرت على الماديات، وفق ما أعلنت مندوبة "لبنان 24".

هذا ويقوم الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالرشاشات من المطلة باتجاه تلة الحمامص ومرج الخيام جنوب لبنان.
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الوزاني

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