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لبنان

في وادي خالد.. حادث سير يودي بحياة شخص

Lebanon 24
24-02-2024 | 04:56
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توفي المدعو “فيصل رمضان” من التابعية السورية وأصيبت زوجتة في قدمها جراء تدهور دراجته النارية على طريق عام المونسه - وادي خالد وذلك بسبب تسرب مادة المازوت في المحلة.
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وادي خالد

حادث سير

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