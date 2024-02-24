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لبنان

"حشرة" تنتشر في لبنان ونداء من وزارة الزراعة.. إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
24-02-2024 | 05:08
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أصدرت وزارة الزراعة، اليوم السبت، بياناً بشأن تفشي حشرة الصندل في لبنان لاسيما في غابات وأحراج الصنوبر البري، وذلك بسبب الشتاء الدافئ الذي لم يقضِ على عددٍ كافٍ من اليرقات.
 
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وقالت الوزارة إن "معالجة هذه الحشرة تتمّ خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني عبر إستعمال مبيد بيولوجي من نوع باسيليوس لا يؤذ الحشرات والحيوانات التي تعيش في الغابات"، وأضافت: "أما في هذا الوقت من العام، فإنّ هذا المبيد غير فعال إذ أن الحشرة بلغت أطواراً متقدمة لا تقتلها إلا المبيدات الكيميائية التي لا يجب استعمالها داخل الغابة من أجل الحفاظ على التوازن الإيكولوجي".
 
ونصحت الوزارة البلديات والمواطنين بعدم استعمال المبيدات الكيميائية لمكافحة حشرة الصندل إلا في حال تواجدها بمحاذاة الأماكن السكنية أو المدارس وذلك من أجل حماية الأشخاص من مشاكل جلدية أو في الجهاز التنفسي قد تنتج عن ملامسة الحشرة.
 
وختمت الوزارة بالقول: "يهمّ الوزارة أن تُطمئن المواطنين الكرام بأنّ ظاهرة اليباس التي تظهر على الأشجار المُصابة بحشرة الصندل ستختفي تلقائياً وتنبت الأوراق الخضراء الجديدة ابتداءً من شهر أيار المُقبل".
 
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