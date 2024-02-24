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لبنان

في هذا المخيم.. كلاب شاردة هاجمت طفلين واصابتهما خطرة!

Lebanon 24
24-02-2024 | 05:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن كلاباً شاردة هجمت على طفلين في مخيم الرشيدية.

وبحسب المعلومات، تم تحويل الطفلين الى مستشفيات صيدا لخطورة اصابتهما.
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