آخر خبر من الجنوب.. قصف يطال بليدا ورصاص كثيف يستهدف كفركلا!

نفذت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، غارة جوية على بلدة بليدا - جنوب لبنان.

وقالت مصادر ميدانية إنّ الطائرة أطلقت صاروخاً من نوع "أرض - جو"، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان القصف.

مع هذا، فقد تجدّدت عمليات التمشيط الإسرائيلية باتجاه بلدة كفركلا، إذ استخدمَ جنود العدو خلال ذلك الرشاشات الثقيلة.

وتزامناً مع ما يجري في كفركلا وبليدا، تحدثت المصادر عن تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيليّ في سماء حاصبيا والبقاع الغربي وإقليم التفاح، فيما أفيد أيضاً عن تحليق مكثف للطيران الإستطلاعي فوق النبطية وصور.

من جهته، نشرَ مراسل قناة "المنار" الزّميل علي شعيب مقطع فيديو يوثق لحظة قيام فرق الدفاع المدني في "الهيئة الصحية الإسلامية"، بفتح الطرقات ورفع أنقاض الأضرار الناتجة عن الغارات الجوية التي ينفذها الطيران المعادي في كفركلا.