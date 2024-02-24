خبرٌ مهم عن مصرف لبنان.. أمر إيجابي حصل!

بلغت سيولة مصرف لبنان الخارجيّة 9.46 مليارات دولار في منتصف شهر شباط 2024، مقارنة بـ 9.38 مليارات دولار قبل فترة أسبوعين.



تُظهِر ميزانيّة مصرف لبنان ارتفاعاً في موجوداته بالعملات الأجنبيّة بمبلغٍ قدره 74.30 مليون د.أ. (0.51%) خلال النصف الأوّل من شهر شباط 2024 إلى 14.66 مليار د.أ. (1،311.70 ترليون ل.ل.)، علماً أنّ هذه الموجودات تشمل محفظة اليوروبوندز التي يحملها مصرف لبنان والتي تبلغ قيمتها الإسميّة حوالى 5.21 مليارات د.أ.

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كذلك، بلغت سيولة مصرف لبنان الخارجيّة 9.46 مليارات د.أ. خلال منتصف شهر شباط 2024، مقارنةً بـ 9.38 مليارات د.أ. قبل فترة أسبوعين.

في سياقٍ آخر، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً بنسبة 1.96% (368.80 مليون د.أ.) في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 18.42 مليار د.أ. (1،648.90 ترليون ل.ل.) في ظلّ تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في فترة شهرين على أثر ارتفاع مؤشّر تضخّم الأسعار في الولايات المتّحدة خلال شهر كانون الثاني بنسبة أعلى من تلك التي كانت متوقّعة، وهو ما خَفّف من احتماليّة قيام الفدرالي الأميركي بتخفيض معدّلات الفوائد في وقتٍ أبكر من المتوقّع.



على صعيدٍ سنويّ، تراجعت قيمة الموجودات بالعملات الأجنبيّة لمصرف لبنان بنسبة 1.07% (0.16 مليار د.أ.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر شباط 2023، والبالغ حينها 14.81 مليار د.أ. من جهة أخرى، زادت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 8.85% (1.50 مليار د.أ.) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام 2023، والبالغ حينها 16.93 مليار د.أ.

في سياقٍ متّصل، تمّ تحويل جميع بنود ميزانيّة مصرف لبنان إلى الليرة اللبنانيّة على أساس سعر الصرف الرسميّ الجديد والبالغ 89،500 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد منذ شهر شباط 2024، ليصل مجموع الموجودات إلى 8،324.51 ترليونات ل.ل. (93.01 مليار د.أ.)، رافَقَه زيادة في فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبيّة إلى 3،604.71 ترليونات ل.ل. (40.28 مليار د.أ.؛ 43.30% من مجموع الموجودات) وفي محفظة التسليفات للقطاع العام إلى 1،486.96 ترليون ل.ل. (16.61 مليار د.أ.؛ 17.86% من مجموع الموجودات). أمّا لجهة المطلوبات، فقد بلغت قيمة ودائع القطاع المالي 7،774.73 ترليونات ل.ل. (86.87 مليار د.أ.؛ 93.40% من مجموع الموجودات) في حين بلغت قيمة ودائع القطاع العام 386.42 ترليون ل.ل. (4.32 مليارات د.أ.؛ 4.64% من مجموع الموجودات).



في هذا الإطار، وصلت نسبة الموجودات بالعملات الأجنبيّة ونسبة إحتياطيّ الذهب 15.76% و19.81% من مجموع ميزانيّة مصرف لبنان بالتتالي في منتصف شهر شباط 2024، مقارنةً بنسَب بلغت 13.48% و17.37% في نهاية شهر كانون الثاني.