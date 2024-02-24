Advertisement

لبنان

عاجل.. أنباء عن تسلل طائرات من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيليّة!

Lebanon 24
24-02-2024 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1167906-638443783985461492.jpg
Doc-P-1167906-638443783985461492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم السبت، عن الإشتباه بتسلل طائرات مسيرة من لبنان باتجاه عددٍ من المستوطنات.
وذكرت التقارير أنّ صافرات الإنذار المرتبطة بالتحذير من تسلل الطائرات، دوّت في عدد من المستوطنات بما في ذلك راموت نفتالي، دالتون، يفتاح، أبيب.
Advertisement
كذلك، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن إطلاق صافرات الإنذار من إطلاق صواريخ في مستوطنات شلومي، حانيتا، ميتسفا، أداميت. 
واليوم، أعلن "حزب الله"، تنفيذ عمليتين ضدّ أهداف إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
وذكر الحزب أنّ العملية الأولى حصلت عند الساعة الـ9.00 صباحاً بواسطة صاروخين من نوع "بركان"، مستهدفة تجمعاً لجنود إسرائيليين في تل الكوبرا.
ولفت الحزب إلى أنّ العملية الثانية حصلت عند الساعة الـ12.05 من ظهر اليوم بواسطة الأسلحة الصاروخية، مشيراً إلى أنها طالت تجمع للجنود الإسرائيليين في مُحيط موقع الضهيرة.
 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2024-02-24
09:06 | 2024-02-24
08:44 | 2024-02-24
08:23 | 2024-02-24
08:15 | 2024-02-24
08:03 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24