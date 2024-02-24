عاجل.. أنباء عن تسلل طائرات من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيليّة!

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم السبت، عن الإشتباه بتسلل طائرات مسيرة من لبنان باتجاه عددٍ من المستوطنات.

وذكرت التقارير أنّ صافرات الإنذار المرتبطة بالتحذير من تسلل الطائرات، دوّت في عدد من المستوطنات بما في ذلك راموت نفتالي، دالتون، يفتاح، أبيب.

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كذلك، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن إطلاق صافرات الإنذار من إطلاق صواريخ في مستوطنات شلومي، حانيتا، ميتسفا، أداميت.

واليوم، أعلن "حزب الله"، تنفيذ عمليتين ضدّ أهداف إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وذكر الحزب أنّ العملية الأولى حصلت عند الساعة الـ9.00 صباحاً بواسطة صاروخين من نوع "بركان"، مستهدفة تجمعاً لجنود إسرائيليين في تل الكوبرا.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية الثانية حصلت عند الساعة الـ12.05 من ظهر اليوم بواسطة الأسلحة الصاروخية، مشيراً إلى أنها طالت تجمع للجنود الإسرائيليين في مُحيط موقع الضهيرة.





