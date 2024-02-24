مكتب ميقاتي: نائب سابق يطلق اتهامات كاذبة وسيتم تقديم دعوى ضده

Advertisement

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:أدلى الوزير والنائب السابق سليم كرم بحديث صحافي اليوم لم يوفر فيه أحدا بالسوء ، وتناول في جانب منه دولة الرئيس نجيب ميقاتي بكلام أقل ما يقال فيه أن لا يمت الى ادبيات العائلة التي يحمل اسمها ولا الى تاريخها العريق وتاريخ المنطقة التي ينتمي اليها بصلة.إن ما ساقه حضرة النائب السابق من اتهامات عار من الصحة جملة وتفصيلا ، واذا كان لديه ما يثبت مزاعمه فليتفضل بتقديمه للقضاء. علما أن الوكيل القانوني لدولة الرئيس باشر تحضير دعوى قضائية في ما ورد في حديث السيد كرم، تبيانا للحقيقة ودحضا للمزاعم والاتهامات الباطلة.