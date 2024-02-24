Advertisement

لبنان

مكتب ميقاتي: نائب سابق يطلق اتهامات كاذبة وسيتم تقديم دعوى ضده

Lebanon 24
24-02-2024 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1167919-638443811734361230.jpg
Doc-P-1167919-638443811734361230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

أدلى الوزير والنائب السابق سليم كرم بحديث صحافي اليوم لم يوفر فيه أحدا بالسوء ، وتناول في جانب منه دولة الرئيس نجيب ميقاتي بكلام أقل ما يقال فيه أن لا يمت الى ادبيات العائلة التي يحمل اسمها  ولا الى تاريخها العريق وتاريخ المنطقة التي ينتمي اليها بصلة.
Advertisement
إن ما ساقه حضرة النائب السابق من اتهامات عار من الصحة جملة وتفصيلا ، واذا كان لديه ما يثبت مزاعمه فليتفضل بتقديمه للقضاء. علما أن الوكيل القانوني لدولة الرئيس باشر تحضير دعوى قضائية في ما ورد في حديث السيد كرم، تبيانا للحقيقة ودحضا للمزاعم والاتهامات الباطلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2024-02-24
09:06 | 2024-02-24
08:44 | 2024-02-24
08:23 | 2024-02-24
08:15 | 2024-02-24
08:03 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24